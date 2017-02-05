Kastamonu’dan Osmangazi’ye fark!

Zirve yarışı yapan Kastamonu Belediyespor, tehlike hattının üzerinde bulunan Osmangazi Belediyespor'u farklı geçti: 46-24.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Osmangazi Belediyespor'u 46-24 yendi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını da 23-11 üstünlükle kapadı.

Bu sonuçla ev sahibi takım 15. galibiyeti alarak 30 puanla 2. sırada haftayı tamamladı. Bursa ekibi ise 13. kez sahadan yenik ayrılarak 8 puanla 12. sırada kaldı.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: İbrahim Yılmaz, İbrahim Peker

Kastamonu Belediyespor: Anca Mıhaela Rombesic, Yasemin Güler, Andrea Seric 3, Yeliz Yılmaz 5, Sıla Aydın 3, Darıa Kot 5, Serpil İskenderoğlu 6, Sonja Bayjaktarovic, Anastasıa Sinitsyna, Ceren Demirçelen 10, Patrıca Da Sılva 6, Marıja Shteriova 8

Osmangazi Belediyespor: Rabia Nur Cirti 1, Dona Lackoviç 13, Buse Erdoğan 3, Ebru Öztürk, Buse Uyan 4, Betül Osmanoğlu, Sibel Gündoğdu 2, Özge Demir 1, Maria Olyoca, Merve Aydın, Selbiha Aydın, İremnur Erzurumlu

İlk yarı: 23-11

İki dakika cezası alanlar: Daria Kot, Anastasıa Sinitsyna, Marıja Shteriova (Kastamonu Belediyespor)

Sarı Kartlar: Patrıca Da Sılva (Kastamonu Belediyespor), Rabia Nur Cirti, Buse Uyan, Özge Demir (Osmangazi Belediyespor)