Kastamonuspor 1966’nın çıkışı devam ediyor

Kastamonuspor 1966, çıkışını sürdürerek Aydınspor 1923'ü sahasında Hasan ve İskender'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta karşılaştığı Aydınspor 1923'ü sahasında 2-1 yendi. Bu sonuçla Ziya Doğan’ın ekibi yenilmediğini 7 maça çıkarırken, galibiyet serisi de 3 oldu. Kastamonuspor 29 puanla 10. sıraya yükselirken, play-off yarışına bir adım daha attı. Aydınspor 1923 ise 26 puanla 11. sırada haftayı tamamladı.

Stat: Gazi

Hakemler: Yakup Bakır, Özgür Fatih Kalaycı, Ahmet Ulu

Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır, Hasan Ayaroğlu (Arda Havar dk. 78), İbrahim Kaş (Kerem Şenas dk. 46), Erkan Sekman, Ufuk Özbek (Yaşar Çetin dk. 56), İskender Alın, Batuhan İşçiler, Faruk Öcal, Alaaddin Okumuş, Mehmet Çakır, Salih Sefercik

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, Erdi Bakırcı, İsmail Hacıhafızoğlu, Mustafa Tahir Babaoğlu, Görcan Gözüm, Şamil Ünal (Burak Balcı dk. 87), Reşo Akın, Oğuzhan Kayar, Nezir Özer, Berat Ali Genç

Goller: Hasan Ayaroğlu (dk. 60), İskender Alın (dk. 72) (Kastamonuspor 1966), Berat Ali Genç (dk. 67) (Aydınspor 1923)

Kırmızı Kart: Ulaş Güler (dk. 90+4) (Aydınspor 1923)

Sarı Kartlar: Alaaddin Okumuş, Batuhan İşçiler, Kerem Şerak, Arda Havar (Kastamonuspor 1966), Şamil Ünal (Aydınspor 1923)