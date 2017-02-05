Kjaer, Şenol Güneş ile arasında geçenleri anlattı

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Ziraat Türkiye Kupası'nda kaznadıkları Beşiktaş derbisinden sonra açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Simon Kjaer’in açıklamaları şu şekilde:

“Maçın ilk yarısında iyi oynamadık. Top ayağımızdayken çok fazla hata yaptık. Rakip 10 kişi kalınca daha iyi oynadık. İkili mücadelelerde daha serttik. Belki eksik olan şey buydu bizde. Önemli bir galibiyet. Kafamızı sakin tutmamız gerektiğini konuştuk devrede. Daha kompakt daha birlikte bir görüntü sergiledik. Zorlu bir kavgaya hazır olmamız gerekiyordu.”

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

“Aslında maçın ilk yarısında Robin’den çok fazla hoşlanmadılar. İçeriye girerken Şenol Güneş, Robin’e bir şeyler söyledi ben de Robin’in önüne geçtim, bağırmaya başladı. Saygı göster dedim. Türkçe bir şeyler dedi ama anlamadım. Devreden sonra tokalaşmak istedim ama elini uzatmak istemedi. Saygısızlık yapmadım. Bu benim için problem değil. Bunlar duyguların dışa vurumudur. Biz bu yüzden oynuyoruz. Sorun yok.”