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13 Şubat 2017 20:00
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Kötü gidişata tepki gösteren taraftarlara polis müdahalesi

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Gaziantepspor'un kötü gidişatına tepki göstermek isteyen taraftarlara polis müdahale etti.
16:255 Şubat 2017
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Kötü gidişata tepki gösteren taraftarlara polis müdahalesi

Gaziantepspor taraftarı bir grup, Demokrasi Meydanı’nda toplanarak takımın ligdeki kötü gidişatını protesto etmek istedi. Polis ekipleri, alanda toplanan taraftarlara, Gaziantep Valiliği tarafından yürüyüş ve basın açıklama yasağını hatırlatarak uyardı. Taraftarlar, polisin uyarıları üzerine dağıldı. Alandan uzak bir bölgede yeniden toplanan taraftarlar, İnönü Caddesi’nde yürüyerek, slogan attı. Gaziantepspor Kulubü’ne tepki gösteren taraftarlar, yönetimi istifaya çağırırken güvenlik güçlerinin tekrar gelmesiyle ara sokaklara kaçtılar.

Polis ekipleri ile taraftarlar arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Etiketler
Gaziantepspor polis
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