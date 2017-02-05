Martin Caceres Milan ile anlaşamadı

Martin Caceres, Trabzonspor gibi Milan'dan da yüksek ücret talep edince transfer yattı. Eski Juventuslu yıldız, kapı kapı dolaşıp kendisine kulüp arıyor.

Trabzonspor’un kapısından dönen Uruguaylı savunmacı Martin Caceres, İtalya Serie A devi Milan’ı reddetti. Milano kulübüne imza atmak için sağlık kontrollerinden geçen tecrübeli futbolcu, fiyatta anlaşamayınca kontrat yapmaktan vazgeçti.

Milan’ın 5 aylık sözleşmesini beğenmeyen Caceres, bonuslar ile birlikte 400 bin Euro’luk ücreti komik bularak anlaşmayı bozdu. Caceres’in bu meblanın iki katını istediği ve kulüp CEO’su Adriano Galliani’nin de bunu veremeyeceklerini ilettiği bildirildi.

Martin Caceres, ocak ayının son haftalarında Trabzonspor kulübüne imza için gelse de bordo-mavililer yüksek fiyat istediği Uruguaylı’yı transfer etmeye yanaşmamıştı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Trabzonspor`dan Caceres açıklaması Trabzonspor Kulübü, Martin Caceres ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Caceres'in yüksek ücret istemesi nedeniyle görüşmelere başlanmadığı belirtildi. İlgili Haberi Oku