Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
TRABZONSPOR
11 Şubat 2017 16:00
OSMANLISPOR FK
vs
TRABZONSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Martin Caceres Milan ile anlaşamadı

Martin Caceres, Trabzonspor gibi Milan'dan da yüksek ücret talep edince transfer yattı. Eski Juventuslu yıldız, kapı kapı dolaşıp kendisine kulüp arıyor.
13:075 Şubat 2017
0
Martin Caceres Milan ile anlaşamadı

Trabzonspor’un kapısından dönen Uruguaylı savunmacı Martin Caceres, İtalya Serie A devi Milan’ı reddetti. Milano kulübüne imza atmak için sağlık kontrollerinden geçen tecrübeli futbolcu, fiyatta anlaşamayınca kontrat yapmaktan vazgeçti.

Milan’ın 5 aylık sözleşmesini beğenmeyen Caceres, bonuslar ile birlikte 400 bin Euro’luk ücreti komik bularak anlaşmayı bozdu. Caceres’in bu meblanın iki katını istediği ve kulüp CEO’su Adriano Galliani’nin de bunu veremeyeceklerini ilettiği bildirildi.

Martin Caceres, ocak ayının son haftalarında Trabzonspor kulübüne imza için gelse de bordo-mavililer yüksek fiyat istediği Uruguaylı’yı transfer etmeye yanaşmamıştı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

21 Ocak 2017 Trabzonspor`dan Caceres açıklaması Trabzonspor Kulübü, Martin Caceres ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Caceres'in yüksek ücret istemesi nedeniyle görüşmelere başlanmadığı belirtildi. İlgili Haberi Oku

 

Etiketler
Martin Caceres milan trabzonspor transfer
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER