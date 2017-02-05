Mete Kalkavan tepkisi

Galatasaray’da hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği her maçta bir skandal yaşanıyor. Sarı-kırmızılı camianın maçlarında görmek istemediği Kalkavan ısrarla atanmaya devam ediyor. Bu sezon 14. kez sahaya inen Kalkavan'ın, 5. kez Galatasaray maçını yönetmesi dikkat çekti. 15. dakikada Mustafa Pektemek'in attığı gol öncesinde Visca net ofsayttaydı.
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20. dakikada Emre Belözoğlu'nun Josue'ye attığı dirseği sarı kart ile geçiştirip, Portekizli oyuncuya da kart veren hakem Mete Kalkavan bir kez daha büyük tepki çekti. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı takım resmi Twitter hesabından hakemin de yer aldığı fotoğrafları paylaşarak skoru Kalkavan'ın yönetimine bağladı.