Mete Kalkavan tepkisi

Yönettiği her Galatasaray maçında tepki toplayan hakem Mete Kalkavan, 20. dakikada Josue’ye dirsek atan Emre Belözoğlu’nu ihraç edemedi, ilk golde de Visca’nın pozisyonu ofsayttı...

Galatasaray’da hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği her maçta bir skandal yaşanıyor. Sarı-kırmızılı camianın maçlarında görmek istemediği Kalkavan ısrarla atanmaya devam ediyor. Bu sezon 14. kez sahaya inen Kalkavan'ın, 5. kez Galatasaray maçını yönetmesi dikkat çekti. 15. dakikada Mustafa Pektemek'in attığı gol öncesinde Visca net ofsayttaydı.

Dursun Özbek: Mete Kalkavan `görevini yaptı` Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maç sonunda hakem Mete Kalkavan'ın yönetimini eleştirdi. İlgili Haberi Oku

SİTEDEN GÖNDERME VAR

20. dakikada Emre Belözoğlu'nun Josue'ye attığı dirseği sarı kart ile geçiştirip, Portekizli oyuncuya da kart veren hakem Mete Kalkavan bir kez daha büyük tepki çekti. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı takım resmi Twitter hesabından hakemin de yer aldığı fotoğrafları paylaşarak skoru Kalkavan'ın yönetimine bağladı.