Çok değil Akhisar karşısında övdüğümüz, ‘Tamam oluyor galiba' dediğimiz takım dün gece yine tel tel döküldü. Çünkü Galatasaray ortaya konan futbol aklı ve stratejisi sayesinde büyük takım kalitesinden uzaklaşmış sıradan bir Anadolu takımı haline gelmiştir. Kadro yapısı iyi olan sahada ne yaptığını iyi bilen her takım Galatasaray'ı mağlup edebilir. Başakşehir karşısında bunu bir defa daha görmüş olduk.

Henüz maçın 15.dakikada net olarak ofsayt olan pozisyonda Başakşehir, Visca'nın ortasında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda Cenk'in Galatasaray kalitesinde olmayan kaleci yetenekleri, Ahmet Çalık ve Semih'in yapamadıkları defans sayesinde golü buldu. Bu pozisyon bize hangi gerçekleri gösterdi? Cenk, Galatasaray'ın değil birinci kalecisi yedek kalecisi bile olamaz. Galatasaray'ın stoperleri Ahmet Çalık, Semih Kaya ve Serdar Aziz, Galatasaray kalitesinde bir kadroda ancak yedek olur. Galatasaray yönetimi etkisiz temsil sebebiyle ne MHK'de nede TFF'de çok umursanmadığı için hakemler tarafından doğranmaya devam ediyor. “TFF'den avans aldık hak arayamıyoruz” diyenlere de selam olsun. Kupaya vedadan sonra Florya'da Riekerink bu sabah ilk iş olarak kovulmalıdır. Başkanın kardeşi Mehmet Özbek, Point Hotel'e geri dönmeli, Alp Yalman sezonu erken açarak yatına geçmeli, Levent Nazifoğlu kenara çekilmeli ama gerçekten artık Galatasaray'dan uzak durmalılar. Galatasaray Anadolu takımı gibi temsil ediliyor ve dikkate alınmıyor. Başakşehir bile kadro kalitesi anlamında Galatasaray'ın çok önünde harcadığı para da Dursun Özbek'in futbol akıllarının harcadığı para oranında. Galatasaray sayeniz de defans yapmayı, atak yapmayı en önemlisi büyük takım olduğunu unuttu. Siz tasarrufu mali olarak değil temsil olarak yaptınız. Galatasaray küçük hesap adamlarının, dar vizyonların esiri olamaz. Galatasaray'da temsil ofsayt, teknik direktör ofsayt, her anlamda kalite ofsayt. Camia artık gerçekleri görüp gereğini yapmalı. Galatasaray'da bir grup kulüpte ki ağırlığı devam edecek diye camianın geleceğine dinamit koymamalı.