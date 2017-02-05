Oğuzhan’dan Van Persie’ye üstü kapalı gönderme

Beşiktaş'ın takım kaptanı Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalmalarına rağmen üst düzey mücadele ettiklerini belirtirken, "Keşke Fenerbahçe buraya sadece futbol oynamak için gelseydi ama olmadı" dedi.

Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldukları Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Özyakup, “Maçın başından kırmızı karta kadar üstün taraf bizdik. Bunu taraflı, tarafsız herkes gördü. Baskılı oynadık. İyi top oynadık. Pozisyonlara girdik, atamadık. Basit kırmızı kart mı diyeyim, yoksa Fenerbahçe’nin buraya sadece top oynamak için gelmediğini mi diyeyim. Gerçekten herkes gördü. Yazık, ama futbolda var böyle şeyler. Geçen sene buna benzer bir şey yaşamıştık. Konya’ya elenmiştik. Sonuçta ligde hala birinci olan biziz. Cuma günü önemli bir Karabükspor maçımız var. Keşke Fenerbahçe buraya sadece futbol oynamak için gelseydi ama olmadı. Biz topumuzu oynadık. İnanılmaz mücadele ettik. 10 kişi kalmamıza rağmen üst düzey mücadele ettik. 10 kişi de pozisyonlara girdik ama olmadı. Maçı analiz edip sonra unutmak sonra da Karabükspor maçına hazırlanmamız gerekiyor. Ligde lider biziz, bunu korumamız lazım. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar. Elimizden ne geliyorsa yaptık. İnşallah Karabükspor maçında üç puanla devam ederiz” ifadesini kullandı.

Karşılaşma içerisinde gerilimli anlar yaşadığı Robin van Persie’ye de değinen Oğuzhan, üstü kapalı Hollandalı futbolcu mesaj gönderdi;

“Biri oradan küfür ettim der, biri bir şey yaptım der. Aslında diyecek çok şey var ama, ben bir şey demeyeyim. Başka bir oyuncuyla (Van Persie) özel bir şeyim vardı, bu maça kadar. Herkes karakterini belli etti bugün.”