Ömer Toprak Borussia Dortmund’da

Almanya Bundesliga'nın dev ekiplerinden Borussia Dortmund, Emre Mor'un ardından bir diğer milli futbolcu Ömer Toprak'ı da kadrosuna kattı.

Almanya’da Bayer Leverkusen forması giyen Ömer Toprak, Emre Mor’un da formasını giydiği Borussia Dortmund’a transfer oldu. Borussia Dortmund, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki Ömer Toprak ile gelecek sezondan başlamak üzere; dört yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada “Ömer Toprak savunma kalitemizi arttıracak uluslararası deneyime sahip çok güçlü bir futbolcu… ” dedi.

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Freiburg ve Leverkusen formalarıyla Bundesliga’da şu ana kadar 181 maçta oynayan Ömer Toprak, 25 kez de Ay-Yıldızlı formayı giydi.