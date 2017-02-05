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Pep Guardiola milli yıldızın peşinde

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Almanya’nın Freiburg takımında oynayan 20 yaşındaki milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü almak için harekete geçti.
12:335 Şubat 2017
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Pep Guardiola milli yıldızın peşinde

İngiltere Premier Ligi'nin devi Manchester City, Freiburg'da forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün peşinde… Daha önce kadrosuna kattığı bir diğer genç oyuncumuz Enes Ünal'ı Twente'ye kiralayan mavi-beyazlılar, 20 yaşındaki milli futbolcumuz ile temasa geçti. Çağlar'ın menajeri Mustafa Doğdu, 20 yaşındaki oyuncu için Manchester City'den teklif aldıklarını doğruladı.

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Çağlar Söyüncü'nün menajeri “Manchester City bize bir menajer aracılığıyla ulaştı. Detayları konuşmadık, ama mantık olarak Çağlar'ın oyunu Pep Guardiola'nın sistemine uyuyor. Sezon sonunda bu transfer netleşecek” ifadelerini kullandı. Milli futbolcumuz bu sezon Freiburg'da 17 maçın tümünde ilk 11'de başlayarak Teknik Direktör Christian Streich'in vazgeçemediği isimlerden biri oldu.

Etiketler
Çağlar Söyüncü Manchester City Pep Guardiola
Son güncelleme: 12:57 | 05.02.2017
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