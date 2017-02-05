Sahada ruh yok

Mecit DEMİR yazdı...

Galatasaraylı futbolcular sanki Başakşehir karşısına elenmek için çıkmışçasına ‘ruhsuz' bir futbol ortaya koydu. Yaşanan sakatlıkları bir kenara bırakırsak devre arasından takımdan ayrılması gündeme gelen Lukas Podolski dışında golü düşünen tek bir futbolcu yoktu. Sanki kupadan elenip sadece lige konsantre olmak isteyen bir hava hâkimdi sahada.

Son 3 yılın şampiyonu olmuş bir takıma yakışmayacak performans sergileyen G.Saraylı futbolculara bir de hakem Mete Kalkavan eklenince mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Emre Belözoğlu'nun attığı dirseği görmesine rağmen verdiği kartın rengi çok ilginçti. Ofsayt pozisyonunda yardımcısının kurbanı oldu ama G.Saray ile yıldızının barışmadığı bir gerçek.

Başka Bahara

Artık bu takımda Selçuk ve özellikle de Sabri gibi futbolcuların yeri yok. Tabii şampiyonluğu düşünmüyorsanız başka… Sezon başında hiç takımın başına getirilmemesi gereken Riekerink'i istifaya çağıran tribünler, yönetimi rahatlatıp üzerlerindeki baskıyı azaltırken bu futbolla şampiyonluğun başka bahara kalacağı da bir gerçek…