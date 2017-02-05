Şapka düştü

Sneijder'ın sakatlanması oyun planını bozmuş olabilir. Hakem en az 2 metrelik ofsaytı es geçer, rakibin öne geçmesine katkı yapar. Bunlar futbolda var olabilir. Büyük takımsan, an içinde aleyhte gelişen koşullara karşı da çözüm üretebilirsin.

Sadece parantez bir konu var. Emre Belözoğlu klasik kendine yakışana yapıp Josue'ye dirseği çakıyor. Hakem Kalkavan dirseği atana da yiyene de sarı kart gösterir. Hele o cephede olan yan hakem dirsekle ilgili hakemi uyarmıyor ise ya görme engellidir ya da karaktersiz.

Kötü gününde yakaladığın Akhisar'a 6 atarak havaya girmek iyi olmadı. Başakşehir, Galatasaray'ın tüm defolarını açığa çıkardı. Abdullah Avcı dosttur, acı söyler.

Sneijder sakatlandığında alternatif Josue ise işin çok zor. Cenk için kötü ve talihsiz bir maçtı. Görünen o ki, seneye Muslera'nın yedeği için de transfer gerek.

SENEYE ZATEN YOK!

Edin Visca da Carole'ün bu takımın sol beki olamayacağını gözümüze soktu. Sonrasında her yan topta, savunma göbeğinin acizliği de bir kez daha sırıttı.

Başakşehir alan savunmasını mükemmele yakın uyguluyor. Bunun panzehiri adam eksilten oyuncudur. Bruma 2-3 kişi ile kapatıldı ve etkinliği minimuma indi. Selçuk ve De Jong çıkarken top kayıpları yapınca, Başakşehir'e çalıştılar resmen. Selçuk yükselen kurla birlikte yılda 12 milyon kazanıyor. Bu haksız kazanca dur demeli ya da Selçuk gitmeli. Riekerink'e tek laf etmiyorum o zaten seneye yok.

Son 3 yılda kupayı Galatasaray kazandı, elenmesi keyfe keder! Hatta maç başı oyuncu giderleri hesaplandığında, kupadan elenmek mali açıdan kâr sayılabilir. Bu maç şunu bir kez daha gösterdi: Galatasaray henüz ilk 4 sıradaki takımlarla yaptığı maçları kazanamıyor. Küçük galibiyetlerle avunuyor. Gelecek sezon için çok taş yerinden oynamalı.