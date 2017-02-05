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10 Şubat 2017 19:00
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Tosic’in eşi Jelena’dan Van Persie’ye küfür

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'ye küfretti.
23:165 Şubat 2017
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Tosic’in eşi Jelena’dan Van Persie’ye küfür

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası son 16 turu maçında Dusko Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananlar geceye damga vururken, Tosic’in eşi Jelena Karleusa, twitter hesabından Van Persie’ye küfretti. Hollandalı futbolcuya İngilizce küfreden Karleusa, “Onun bacağını kırın” ifadesini de kullandı.

05 Şubat 2017 Dusko Tosic`i zor sakinleştirdiler! Beşiktaşlı Tosic, Fenerbahçe derbisinde Van Persie ile yaşadığı gerilimli anlar sonrasında kırmızı kart gördü. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Duşko Tosic Fenerbahçe Jelena Karleusa
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