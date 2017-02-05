Türk tenisçiler tur atladı

Milliler, Davis Cup serisinde Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup'ta ikinci tura yükseldi.

Türk tenisçiler deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi’ni mağlup etti. Lefkoşa deplasmanındaki Davis Cup serisinde Kıbrıs Rum Kesimi’ni 4-1 yenen Türkiye, Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup’ta ikinci turu yakaladı.

Kaptanlığını Haluk Akkoyun’un yaptığı, Marsel İlhan, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel’in temsil ettiği Ay-yıldızlı ekip, 3-5 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa deplasmanındaki Davis Cup serisinde Kıbrıs Rum Kesimi’ni 4-1 mağlup ederek Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup’ta ikinci tura yükselmeyi başardı.

Eşleşmenin açılış günündeki tekler maçlarını sırasıyla Cem İlkel ve Marsel İlhan’ın setlerde 0-2’den gelip 3-2’lik galibiyetleri neticesinde kazanarak 2-0 öne geçen milliler, ikinci gün Cem İlkel/Altuğ Çelikbilek tandeminin ter döktüğü çiftler maçını kaybedince skor 2-1’e geldi.

Mücadelelerin üçüncü ve son gününe 2-1 üstün giren milli takımda işi bitiren isim Marsel İlhan oldu. İki ülkenin 1 numaralı oyuncularını buluşturan maçta Petros Chrysochos’u 5-7, 7-5, 7-6, 6-4’le deviren İlhan, böylece durumu 3-1’e getirdi ve galibiyeti garantiledi.

Lefkoşa’daki Ulusal Tenis Merkezi’nde gerçekleşen serinin nihai skorunu belirleyen müsabakada ise 20 yaşındaki Altuğ Çelikbilek’in Nicholas Campbell karşısındaki 6-3, 7-6’lık üstünlüğü neticesinde Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi’ni 4-1’le eleyerek bir üst turun yolunu tuttu.

Milliler, Davis Cup’taki bir sonraki sınavını Tunus ile İsveç arasındaki serinin kazananı önünde verecek. Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup’ta ikinci tur heyecanı 7-9 Nisan tarihleri arasında yaşanacak.