VakıfBank’ın bileği bükülmüyor

VakıfBank, ligin 14. haftasında konuk olduğu Nilüfer Belediyesi’ni 3-0’la geçip namağlup unvanını korudu. VakıfBank adına maçın en skorer oyuncusu 16 sayıyla oynayan Lonneke Sloetjes olurken 13 sayı üreten Kimberly Hill ve 10 sayı alan Kübra Çalışkan da galibiyette pay sahibi oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde namağlup lider olan VakıfBank, 14. haftanın kapanış maçında deplasmanda karşılaştığı Nilüfer Belediyesi'ni 3-0'la geçerek yenilgisizlik unvanını sürdürdü. Sarı-siyahlılar mücadeleye Naz Aydemir Akyol, Kimberly Hill, Lonneke Sloetjes, Melis Gürkaynak, Gözde Kırdar ve Kübra Çalışkan – Ayça Aykaç altısıyla başladı. İlk sete Kimberly Hill'in etkili servisleriyle başlayan VakıfBank, ilk teknik molaya 8-1, ikinci teknik molaya da 16-12'lik avantajla girdi. VakıfBank, Lonneke Sloetjes'in 7 sayı aldığı seti 25-19 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette ilk teknik molaya 8-5, ikinci teknik molaya da 16-15 önde giren taraf ev sahibi Nilüfer Belediyesi oldu. Oyuna Zhu Ting ve Cansu Özbay'ın girmesiyle ritim kazanan VakıfBank, 25-23'le skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette rahat bir oyun ortaya koyan VakıfBank, ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-7'yle üstün geçti. Rakibin skora ortak olmasına izin vermeyen sarı-siyahlılar seti 25-13 maçı da 3-0 kazandı. VakıfBank'ta maçın en skorer oyuncusu oyuncusu 16 sayıyla oynayan Lonneke Sloetjes olurken 13 sayı üreten Kimberly Hill ve 10 sayı alan Kübra Çalışkan da galibiyette pay sahibi oldu.