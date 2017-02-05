Van Persie: Pozisyon benim için kırmızı karttı

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu, gerilimli geçen Beşiktaş derbisi sonrasında Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu yorumladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı eleyen golü atan Robin van Persie, maçtan sonra konuştu. Tosic ile girdiği pozisyonu da değerlendiren sarı-lacivertli futbolcunun sözleri şöyle;

“İyi bir maç oldu bizim açımızdan. Beşiktaş ile deplasmanda oynuyorsanız, onların topa sahip olmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kırmızı karttan sonra oyununun hakimeyetini elimize aldık. Hedefimiz kazanmaktı. Taraftarlarımızdan ve takımımızdan gurur duyuyorum.

Ben orada kendime alan oluşturmaya çalışıyordum. Tosic ile orada itiş kakış yaşandı. Orada göstermemesi reaksiyon gösterdi ve pozisyon benim için kırmızı karttı.”