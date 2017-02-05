Vodafone Arena’da saha karıştı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesinde saha karıştı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında karşılaşan Beşiktaş – Fenerbahçe mücadelesi gergin başladı. Derbinin 9. dakikasında Oğuzhan Özyakup ile Robin van Persie arasında tartışma çıktı.

Hakem iki futbolcunun yanına gelerek gerginliğin büyümesini engelledi. Daha sonra Robin van Persie, Oğuzhan Özyakup’u hafif şekilde sırtından ittirince ikili yeniden karşı karşıya geldi.

Hakem Ali Palabıyık tekrar araya girerek iki oyuncuyu da sözlü şekilde uyardı. Robin van Persie ve Oğuzhan Özyakup’un Arsenal günlerinden başlayan dostlukları bulunuyor.