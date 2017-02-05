Volkan Demirel ilk yarı sonunda kavga etti

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Tosic'in kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından Vodafone Arena karıştı.

İlk yarının son dakikalarda yaşanan pozisyonda Tosic’in van Persie’nin üzerine yürüyerek vurmasının ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan Sırp oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Bu kararın ardından çok sinirlenen Tosic’i arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Bu sırada tedavi için kenara gelen Van Persie’ye Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yardımcı hakeme şikayet etti.

Gerilimli biten ilk yarının sonunda oyuncuların soyunma odasına giderken tünel girişinde Beşiktaş yardımcı antrenörü Tamer Tuna ile Volkan Demirel itişti. Yaşanan gerilimde Şenol Güneş’te Fenerbahçeli futbolcuların üzerine yürüdü.