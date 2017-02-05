Volkan Demirel: Ne ayılığımız kalıyor ne başka şey

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finale kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrasında konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’de takım kaptanı Volkan Demirel, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Volkan’ın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Derbilerde gerginlik fazla oluyor. Neden böyle oluyor ben de bilmiyorum! Güzel bir galibiyet oldu. Beşiktaş’ın içeride yenilmediğini ve gol attığını biliyorduk. İlk yarım saat istediğimiz gibi gitti. Onlar 10 kişi kalınca avnatajı iyi değerlendirdik.

Bana neden bu kadar tepki var? Ben hiçbir şey yapmadım bugün. Skor avantajıyla her şeyi yaparım. Ne ayılığımız kalıyor ne başka şey… Soyunma odasına girerken dalaşıyoruz. Ya onlar turlayacaktı ya da biz. Bunları kaşıyanlar başkası!”