Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
11 Şubat 2017 19:00
BURSASPOR
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Volkan Demirel: Ne ayılığımız kalıyor ne başka şey

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finale kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrasında konuştu.
22:545 Şubat 2017
0
Volkan Demirel: Ne ayılığımız kalıyor ne başka şey

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’de takım kaptanı Volkan Demirel, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Volkan’ın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Derbilerde gerginlik fazla oluyor. Neden böyle oluyor ben de bilmiyorum! Güzel bir galibiyet oldu. Beşiktaş’ın içeride yenilmediğini ve gol attığını biliyorduk. İlk yarım saat istediğimiz gibi gitti. Onlar 10 kişi kalınca avnatajı iyi değerlendirdik.

Bana neden bu kadar tepki var? Ben hiçbir şey yapmadım bugün. Skor avantajıyla her şeyi yaparım. Ne ayılığımız kalıyor ne başka şey… Soyunma odasına girerken dalaşıyoruz. Ya onlar turlayacaktı ya da biz. Bunları kaşıyanlar başkası!”

Etiketler
Fenerbahçe volkan demirel Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 23:02 | 05.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER