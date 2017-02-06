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10 Şubat 2017 19:00
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Ali Palabıyık’a suç duyurusu

Siyah-beyazlı bir taraftarının savcılığa giderek, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş - Fenerbahçe maçının yöneten Ali Palabıyık'tan şikayetçi olduğu belirtildi.
22:116 Şubat 2017
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Ali Palabıyık’a suç duyurusu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında hakem Ali Palabıyık’ın yönetiminden memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Golbien’in haberine göre, Erdal Abay isimli Beşiktaş taraftarı savcılığa giderek Ali Palabıyık’tan şikayetçi oldu.

2017/18324 soruşturma nolu dilekçede Beşiktaş taraftarı Erdal Abay, maçın hakemi Ali Palabıyık ve yardımcılarının maçın ilk dakikasından itibaren taraflı yönetimi ve taraftarları tahrik edici hareketleri sebebiyle kendisi ve ekibinden şikayetçi olduklarını savcılığa iletti.

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Etiketler
Ali Palabıyık beşiktaş Fenerbahçe
Son güncelleme: 22:13 | 06.02.2017
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