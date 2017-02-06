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10 Şubat 2017 19:00
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Arkadaşlarından Sow’a: ‘Senin ayarın bozulmuş’

Beşiktaş galibiyeti ile beraber morallerin yükseldiği Fenerbahçe'de oyucular takım arkadaşları Moussa Sow'a takıldılar.
20:486 Şubat 2017
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Arkadaşlarından Sow’a: ‘Senin ayarın bozulmuş’

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı eleyen Fenerbahçe’de yüzler gülüyor. Maç sonunda sarı lacivertli futbolcular bir süre “Fenerbahçe marşı” eşliğinde galibiyeti kutlarken Josef ve Fernandao’nun hareketleri neşeli anlara sahne oldu.

Futbolcular, Afrika Kupası’ndan dönen ve röveşata golleriyle ünlü Moussa Sow’a ise takılmayı ihmal etmedi. Arkadaşları, maç içinde çektiği röveşatası direkten dönen Senegalli golcüye “Geri dönmen bizim için iyi oldu. Ama ayarın bozulmuş, bir kontrol ettirmelisin.” dedi.

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’de oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe Mousaa Sow
Son güncelleme: 20:49 | 06.02.2017
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