Aslan TOFAŞ engelini rahat geçti

Galatasaray Odeabank Spor Toto Basketbol Ligi'nde TOFAŞ'ı 82-73 yenerek ligde 11. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde ağırladığı TOFAŞ'ı 82-73 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde etti.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Mehmet Keseratar , Mehmet Serdar Ünal , Halit Can CihanGalatasaray Odeabank: Micov 13, Fitipaldo 2, Tyus 8, Can , Schilb 14, Ege , Pleiss 14, Daye 13, Sinan 15, Göksenin 3

Başantrenör: Ergin Ataman

TOFAŞ: Berkan , Barış 6, Yiğit 7, Crocker 16, Mejia 2, Kaya 20, Caner 1, Kadir , Micic 17, Copeland 4, MuhsinBaşantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 24 – 20 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 43 – 29 (Galatasraay Odeabank lehine)

3. Periyot: 68 – 47 (Galatasaray Odeabank lehine)