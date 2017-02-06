Beşiktaş Fenerbahçe maçında gerilime yeni düştü

Beşiktaş dün gece kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek Türkiye Kupasına veda etti.

Beşiktaş Vodafone Arena Stadı’nda oynadığı resmi maçlarda ilk yenilgisini alırken mağlubiyetten çok maç içinde yaşananlar gündeme damgasını vurdu.

Karşılaşmanın ilk düdüğü ile başlayan ve dakikalar ilerledikçe doruğa ulaşan saha içi gerilimi Fenerbahçe’ye galibiyet getirirken, Beşiktaş hem yeni stadında ilk resmi mağlubiyetini aldı hem de kupadan elendi. Bu sezon ligin ilk yarısında kendi sahasında oynadığı zorluk derecesi yüksek maçları kazanamayan Siyah Beyazlılar, favori oldukları maçta saha içi gerilimine yenik düştü ve bir büyük maçı daha kazanamadı.

Beşiktaş bu sezon sahasında Galatasaray ve M. Başakşehirspor ile ligde berabere kalırken Şampiyonlar Liginde de kendi sahasında galibiyet alamadı. Şampiyonlar Liginde Dynamo Kiev, Benfica ve Napoli ile berabere kalan Beşiktaş yine de ligte lider olmanın avantajını sürdüreceğine emin.

TOSİC’E ÜÇ KOLDAN CEZA YOLDA

Beşiktaş’ın baskılı olduğu dakikalarda Van Persie ile yaşadığı kavganın ardından kırmızı kart gören ve bir anda maçın seyrini değiştiren Dusko Tosic Beşiktaş’ta en çok tepki gören isim oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yaparak taraftarlardan, takım arkadaşlarından ve yönetimden özür dileyen Tosic buna rağmen cezalardan kurtulamayacak.

Kırmız kart gördüğü için kulüp disiplin talimatları gereği otomatik para cezası alacak olan tecrübeli oyuncuya yönetim de ekstra para cezası vermeyi düşünüyor. Bu rakamın 50 bin Euro olacağı da gelen bilgiler arasında. Yönetimden alacağı para cezasının yanında Tosic’i bekleyen esas tehlike ise hakem, maç gözlemcileri ve saha komiserlerinin vereceği rapora bağlı.

Kırmızı kart gördükten sonra zor durdurulan Tosic’in verdiği tepkiler ve sahayı terk ettikten sonra yaptıkları cezasının katlanmasına neden olabilir. Kırmızı kartlı oyuncunun saha içinde olmasının yasak olduğu belli iken tekrar sahaya dönen ve maçı tünel körüğünden seyretmeye çalışan Tosic’in saha içi görevlileri tarafından hemen fark edildiği ve uyarılarak tekrar içeri girmesinin sağlandığı öğrenildi.

Kendisine talimatların hatırlatılması ve uyarılması sonrası ikinci yarıyı lounch alanında televizyondan takip eden Tosic’in durumu 7 Şubat Salı günü açıkalanacak raporlar sonrası belli olacak. Sırp defans oyuncusu,temsici ve gözlemcilerin sadece bir kaç dakika olsa bile kendisinin saha kenarında durmasını rapor etmeleri halinde kırmız kartın yanında ekstra ceza da alabilecek.

Mitrovic’in performansı Tosic’i yedek kulübesine hapsedebilir

Dusko Tosic’e belki de en büyük cezayı teknik direktör Şenol Güneş’in vermesi de önümüzdeki haftalarda yaşanması muhtemel gelişmelerden biri olacak. Sırp oyuncu dün geceki hareketleri sonrası minium 2 maçtan başlayan men ve yönetimin vereceği para cezasınını yanı sıra formasını da tamamen kaybetme tehlikesi yaşayacak. Çünkü yerine oynayacak olan Mitrovic’ten beklentiler çok büyük.

Devre arası transfer döneminde alınan ve Fenerbahçe maçının ikinci yarısında Talisca’nın yerine oyuna giren yeni transfer Matej Mitrovic, dün gece otoritelerden ilk etapta geçer not aldı. Özellikle ileri çıkışları ve paslaşmaları dikkat çeken Hırvat oyuncu takıma uyum sürecini şimdilik atlatmış görünüyor.

Tosic’in cezalı olduğu süreçte Marcelo ile birlikte savunma görevini yapacak olan Mitrovic, teknik direktör Şenol Güneş’in gözüne girip formayı tamamen kapmak için büyük bir fırsat yakalamış durumda. Ve Mitrovic bunu gerçekleştirirse Dusko Tosic bir kırmızı kartın bedelini en ağır şekilde ödemiş olacak.