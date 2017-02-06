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10 Şubat 2017 19:00
KARABÜKSPOR
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Beşiktaş Karabükspor hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı.
14:316 Şubat 2017
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Beşiktaş Karabükspor hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, ligde mücadele edecekleri Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken diğer oyuncular ise idmana salonda yapılan kuvvet ve denge çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, 5'e 2 ve 3 grup halinde minyatür kale maç yaptı. Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler
beşiktaş Karabükspor spor toto süper lig
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