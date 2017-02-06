Beşiktaş Persie’nin tuzağına düştü

Maçın başlama düdüğüyle Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin rengi belli olmuştu. Sinirlerine hâkim olan maça hâkim olacaktı ya da sinirlenen oyundan kopacaktı. İlk yarıda Van Persie'nin oyununa geldi siyah beyazlı futbolcular. Hakem Ali Palabıyık'ın da sertliğe prim tanımasıyla (Persie maçın başlarında sarı kart almalıydı) maç Fenerbahçe hocası Advocaat'ın istediği gibi şekillendi. Oyunu kabul eden sarı lacivertliler kontratakla gol arıyordu ancak Lens'in atamadığı pozisyon dışında ileriye gidemedi. Şaşırtıcı olansa Beşiktaş kaptanı Oğuzhan'ın takımı ve taraftarı germesiydi. Bu da Tosiç'in kırmızı kart görmesine neden oldu. Sonrasında Tosiç'in yaptıkların anlatmaya bile gerek yok… İlk yarıda ne mi vardı derseniz… Koskoca hiç…

İkinci yarı artık Fener'in hâkimiyetindeydi. Topa hâkim olan, Lens'le sağdan gelen, üçgenler kurarak oyunu yönlendiren takımdı… Beşiktaş ise 10 kişi kalmanın psikolojisiyle geriye yaslanan ev sahibiydi. Fenerbahçe'ye tepki veremedi! Ve Fenerbahçe aradığı golü tek hücum ayağı Lens'in kesmesiyle buldu. Golü atanın Persie olmasıysa futbolun cilvesiydi. İlk saniyeden itibaren Beşiktaş'ın kimyasını bozan Hollandalı hırsının karşılığını aldı. Maçın kötüsü kim miydi? Beşiktaş teknik adamı Şenol Güneş! Takımını beyin olarak maça hazırlayamayan, futbolcularından daha gergin olan Güneş bu sonucun baş sorumlusu oldu…

SON SÖZ: Fenerbahçe kazanmasına rağmen bundan sonraki haftalarda da kontra oynayacak ve bu futbolla başarı zor gelir…