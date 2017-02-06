Beşiktaş’a 10 milyon dolar ek gelir

Beşiktaş, Vodafone ile yaptığı formas sponsorluğu anlaşmasındaki iki yıllık opsiyonunu kullandı. Siyah-beyazlı kulübün kasasına ekstradan 10 milyon dolar girecek.

Beşiktaş, Vodafone Arena ile olan forma sponsprluğunu iki yıl uzattı. Siyah-beyazlılar bu anlaşma ile birlikte kasasına 10 milyon dolar artı gelir koyacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü’nün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında 20 Ağustos 2013 tarihinde imzalanmış olan Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi(“Sözleşme”) kapsamında 2014-2015 sezonunda başlayan forma göğüs reklamı(ana sponsorluk) anlaşmamız sözleşme kapsamında yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 Milyon Amerikan Doları + KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatılmıştır.