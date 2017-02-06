Beşiktaş’a ceza kapıda

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yaşananların ardından siyah-beyazlı kulübe ceza gelmesi gündemde...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan derbide yaşananların ardından Beşiktaş'ın sahası Vodafone Arena'ya kapatma cezası gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların sahaya giren taraftarlar, tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler ve karşılaşma sonunda Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın başının yarılması nedeniyle en az 3 maç saha kapatma cezası alacağı bildirildi.

YÜKSEK GERİLİM

Derbi ilk dakikadan itibaren gergin başlarken, hakem Ali Palabıyık da karşılaşmanın sertleşmesi karşısında kartını uzun süre kullanmadı. Ancak 41. dakikada Beşiktaş savunmasından Dusko Tosic, savunmada tuttuğu Robin van Persie'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Öfkeden adeta çıldıran Sırp oyuncu üzerine yürüdüğü Fenerbahçeli golcüye kafa attı. Karşılaşmanın hakemi, bunun üzerine Tosic'e kırmızı kart gösterdi. Siyah-beyazlı isim daha da çıldırarak Van Persie'nin üzerine gitmeye çalıştı.

Robin van Persie`nin hareketi tartışma yarattı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası maçının yankıları sürüyor. Özellikle Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda Robin van Persie'nin yaptığı hareket büyük tartışmalara neden oldu. İlgili Haberi Oku

ATIBA ARAYA GİRDİ

Araya giren Atiba Hutchinson bir yandan arkadaşını tutmaya çalışırken, kendilerine yaklaşmaya çalışan Hollandalı forvetin ensesine vurdu. Bu olayın ardından hem tribünler hem de kenar yönetimlerde gerilim en üst noktaya ulaştı.