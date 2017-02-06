Beşiktaş’a ceza kapıda

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan derbide yaşananların ardından Beşiktaş'ın sahası Vodafone Arena'ya kapatma cezası gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların sahaya giren taraftarlar, tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler ve karşılaşma sonunda Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın başının yarılması nedeniyle en az 3 maç saha kapatma cezası alacağı bildirildi.
YÜKSEK GERİLİM
Derbi ilk dakikadan itibaren gergin başlarken, hakem Ali Palabıyık da karşılaşmanın sertleşmesi karşısında kartını uzun süre kullanmadı. Ancak 41. dakikada Beşiktaş savunmasından Dusko Tosic, savunmada tuttuğu Robin van Persie'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Öfkeden adeta çıldıran Sırp oyuncu üzerine yürüdüğü Fenerbahçeli golcüye kafa attı. Karşılaşmanın hakemi, bunun üzerine Tosic'e kırmızı kart gösterdi. Siyah-beyazlı isim daha da çıldırarak Van Persie'nin üzerine gitmeye çalıştı.
ATIBA ARAYA GİRDİ
Araya giren Atiba Hutchinson bir yandan arkadaşını tutmaya çalışırken, kendilerine yaklaşmaya çalışan Hollandalı forvetin ensesine vurdu. Bu olayın ardından hem tribünler hem de kenar yönetimlerde gerilim en üst noktaya ulaştı.