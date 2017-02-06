Büyü bozan Fenerbahçe

Beşiktaş’a yeni mabedi Vodafone Arena’da ilk resmi yenilgiyi yaşatan Fenerbahçe, bu statta gol yemeyen ilk takım olarak da adını tarihe yazdırdı.

Beşiktaş’ı eleyerek Türkiye Kupası'nda çeyrek final biletini cebine koyan Fenerbahçe, Vodafone Arena'nın da tılsımını bozdu. Siyah- beyazlılara yeni statlarında ilk resmi yenilgiyi yaşatan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın sahasındaki namağlup unvanını söktü aldı. Kupada Beşiktaş'a karşı en son galibiyetini 1982-1983 sezonunda alan Fenerbahçe, kötü seriye de son vermiş oldu. 15 maçlık kâbusu bitiren Kanarya, bir başka ilke daha imza attı.

Vodafone Arena`da tur kavgası Oğuzhan'ın Van Persie ve Alper'le tartışmasıyla gerilen ortam Tosic'in kırmızısı sonrası tavan yaptı. Devre bitiminde Şenol Güneş ve Kjaer birbirine girdi, koridorlar ise karıştı. İlgili Haberi Oku

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Vodafone Arena açıldığından bu yana evinde oynadığı her maçta gol sevinci yaşayan Beşiktaş karşısında kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, bu statta gol yemeyen ilk takım olarak da tarihe geçti. Başakşehir'i bu sezon yenen tek takım da olan Fenerbahçe'nin ezeli rakibine sahasında ilk yenilgiyi yaşatması sosyal medyada da büyük yankı buldu. Geçen hafta eleştirilerin odağında olan takıma bu kez methiyeler düzüldü.