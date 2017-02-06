Derbinin kaderini Persie belirledi

Beşiktaş'ın yeni stadı, taraftarın sinerjisi Fenerbahçe derbisinin renkli geçeceğini işaret ediyordu. Ancak hakem faktörü yine devreye girdi. Persie maçın daha başında Oğuzhan ve Gökhan'ın üzerine oynayarak Beşiktaşlı oyuncuları tahrik etti. Rakibini iki kez çekmesine rağmen hakemi kandırmayı başardı. Tosic'e kırmızı kart göstertti ve golünü attı. Fenerbahçe RVP sayesinde turu getiren galibiyete uzandı. Ancak hakem golden önce Cenk'e yapılan faulü göremedi. Maçın özeti buydu. Milyon dolarlar kazanan oyuncuların amatörce davranışları dünyanın her yerinde şiddeti ne olursa olsun böyle cezalandırılır. Ne yazık ki Türkiye'de futbol oyun kuralları derbiler için geçerli değil. İlk yarı itibariyle ligimizin en formda hakemi yine, yeni, yeniden gösterdiği ya da göstermediği kartlar ile maçın önüne geçmeyi başardı.

Hem Şenol Güneş hem de Advocaat telafisi olmayan maç öncesi oyuncularına uyarılarda bulunmuş ki maç dengeli başladı. F.Bahçe sadece Lens ile Beşiktaş ise Talisca ile 2, Oğuzhan ile bir kez gole yaklaştı. Persie'nin golü sonrası Kartal kupaya veda etti. Şimdi haklı olarak Beşiktaş cephesi hakemlere veryansın edip seslerini yükseltecek. Hakemlere en çok isyan eden F.Bahçe ise sesini çıkarmayacak.