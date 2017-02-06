Dick Advocaat İspanya yolcusu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Krasnodar'ı izlemek üzere İspanya'ya gidiyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı yenerek morallenen Fenerbahçe, gözünü ilerki maçlarına dikti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri Krasnodar’ı analiz etmek için İspanya’ya gidecek. Hollandalı çalıştırıcının burada Rus ekibinin hazırlık maçını seyredeceği ve çarşamba günü İstanbul’a geri döneceği ifade edildi.

Fenerbahçe resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Rusya'nın FC Krasnodar takımı ile karşılaşacak olan takımımızın teknik direktörü Dirk Advocaat, rakip takımın hazırlık maçlarını izlemek için bugün İspanya'ya gidecek.

Rus temsilcisi Krasnodar'ın oynayacağı hazırlık maçlarını takip edecek olan teknik direktörümüz Advocaat, rakibimizi hazırlık kampının son döneminde yerinde takip edecek.

Teknik direktörümüz Dirk Advocaat, 08 Şubat 2017 Çarşamba günü akşam saatlerinde ise ülkemize dönecek.