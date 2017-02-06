Dusko Tosic, Beşiktaş camiasından özür diledi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla olay adam olan Dusko Tosic, maç sonunda özür diledi ve Van Persie'yi eleştirdi!

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Dusko Tosic, maç sonunda özür diledi.

Van Persie ile girdiği tartışma sonrasında oyundan atılan Sırp stoper, uzun süre saha içerisinde sinirlerine hakim olamamıştı. Tosic, takım arkadaşları ve taraftar dahil tüm camiadan şu sözlerle özür diledi;

“Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım, ve kulüp çalışanları bu gece için çok üzgünüm. Benim gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareketti. Beşiktaşlı kalbimle tüm camiadan özür dilerim. Van Persie’nin kariyerine saygı duyuyorum, büyük bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bugünkü davranışları ve sahadaki provakasyonu ile davranışları beni şaşırttı. Umarım hepiniz beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük BEŞİKTAŞ…”

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