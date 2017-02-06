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'Dusko Tosic'e 15 maç ceza gelebilir'
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde bir dizi kuralı ihlal eden Dusko Tosic'e yüklü ceza yolda.
Ali Palabıyık tarafından oyundan ihraç edilen Tosic'in müsabakanın ikinci yarısında başkasına ait akreditasyon kartıyla tekrar sahaya çıkması ve idari tedbire uymaması Sırp futbolcunun futbol disiplin talimatının 47, 50 ve 84. maddelerini ihlal etmesine neden oldu.
Tosic’in kırmızı kart gördükten sonra tribünlere çıkması gerektiğini söyleyen Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, "Dusko Tosic futbol federasyonunun talimatı gereği ya odasına gidecekti ya da tribünlere çıkacaktı, oyuncu ikisini de yapmadı"
, bir de başkasının akreditasyon kartıyla çıkış tüneline kadar gelip maçı takip etti.
Şimdi hakem ve gözlemci raporları merak ediliyor ama merak edilmesine gerek yok çünkü disiplin uygulamalarında federasyon yayıncı kuruluşun görüntülerinden faydalanabilir.
Buna göre Dusko Tosic sırf ihlallerden 7 ila 15 maç arası ceza alabilir, çünkü görüntüler delil sayılabilir." ifadelerini kullandı.
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