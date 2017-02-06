Fenerbahçe’den Şenol Güneş hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yorumcu Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşananlar gündem yarattı. Fenerbahçe’nin maç sırasında sarı-lacivertli futbolcularla tartışan Şenol Güneş ile televizyonda yorumculuk yapan Erman Toroğlu hakkında 6222 sayılı kanun çerçevesinde suç duyurusunda bulunacağı öne sürüldü. Akşam’ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Vodafone Arena’da yaşanan olaylar nedeniyle 6222 no’lu yasadan savcılığa suç duyurusu yapacağını bildirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tünelde oyuncularına saldıran rakip futbolcular ve yaptığı yorumlar nedeniyle Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu hazırladı.

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Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı sonrasında şu açıklamada bulunmuştu:

“Hakemle ilgili bir şey konuşursam yorumcu arkadaşlar üzülebilir. Sadece şunu söyleyeyim, kırmızı karttan sonra sarı kartı rahat veren hakem başta hiçbir şey vermedi. Geçen sene hatırlarsanız aynı hakem sarı kartla Ricardo’yu attı. Fenerbahçe’nin verilmeyen golü de var mesela şunu söylüyorum, hakem skora göre maç yönetti. Mazeretleri hakem üzerinden yapmak doğru değil. İyi futbolcularız, iyi takımız. Daha soğuk kanlı olarak devam etmeliyiz. Futbol oynamasan bile en azından bile provake etme konusunda rakibi mağlup etmeye çalışacağız. Buna da futbol diyoruz. Simon Kjaer ile işim yok. O nereden çıktı? Bir anda geldi o. Ben oyuncularıma bağırırken nasıl tuzağa düşüyorsunuz deyince üzerime geldi. O Türkçe mi biliyor? Ben hatalıyım değilim, sana ne? Sana mı soracağım hesabını? En sakini buymuş işte… Futbol diyorlar bana işte…”