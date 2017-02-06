Fenerbahçe’nin kupa inadı

Oktay APAYDIN yazdı...

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında birçok ilke imza attı. Ligde umutlarını rakiplerin kayıplarına bağlayan Fenerbahçe, kupa inadını sürdürdü. F.Bahçe, Vodafone Arena'ya ilk kez ayak bastı. Bu stada da ilk kez Fenerbahçe taraftarı geldi. Arena'da ilk kez bir derbide Beşiktaşlı kırmızı kart gördü. Bu statta Fenerbahçe, ilk golünü de attı. Burada bir parantez açalım. Benim canımFenerbahçe taraftarı arkadaşlarım, bindiğiniz otobüslerin camlarını kırmak neyin nesidir. Neyin hıncıdır? Yakışmıyor büyük Fenerbahçe taraftarına diyelim, maça gelelim.

Önde basmaya çalışan Fenerbahçe bunu beceremedi. Üstünlüğü Beşiktaş'a kaptırdı. İlk yarıda koca Fener'in korneri ve şutu yoktu. 41. dakikadaki kördövüşünde Tosic'in atılması sahayı da bir anda gerdi. Tosic amatör, Van Persie profesyoneldi. Ama ikisi de kırmızı kart görmeliydi. Ayrıca sahada yok olan Fenerbahçe'nin ilk yarıda isyan eden tek ismi de yine Van Persie idi. Burada hakem Ali Palabıyık'ın da eyyamcı tavırlarıyla maçı çığırından iki taraf adına çıkarttığını vurgulayalım.

İkinci yarıda Fenerbahçe baskısıyla ilk şutu Sow'la buldu. O da direkte patladı. Baskının ardından gelen ilk frikiğinde Van Persie topu tribüne yolladı. Fener baskısı sonuç verdi. 71. dakikada kontratakta Van Persie ile golü buldu. 86'da Ozan zoru başardı, topu dışarı attı. Lens 90 artıda faulden topu kaleye attı ama bu gol sayılmadı. Eksik Beşiktaş'ın şuursuz baskıları da sonuç vermeyince Fenerbahçe korkularıyla geldiği Vodafone Arena'da çeyrek final biletini kaptı. Kupada ise yıllar sonra Beşiktaş'ı elemeyi başardı. Hakemhatalarıyla gerilimfilmine dönen tartışılacak derbide gülen Fenerbahçe oldu.