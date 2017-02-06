Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GAZİANTEPSPOR
13 Şubat 2017 20:00
GAZİANTEPSPOR
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Gaziantepspor’da kamp sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynayacakları Adanaspor maçı için Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor, kamp çalışmalarını tamamlayarak Gaziantep'e geri döndü.
15:586 Şubat 2017
0
Gaziantepspor’da kamp sona erdi

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Gaziantepspor, burada son antrenmanı yaparak Gaziantep' gitti. Kırmızı-siyahlı ekip, Antalya'da sabah yapılan rejenerasyon antrenmanı sonrası kentten ayrıldı.

1-6 Şubat tarihleri arasında lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek için Antalya' ya giden Gaziantep ekibi, burada iyi bir hazırlık kampı geçirdi. Kırmızı-siyahlılar, kampın son gününde Beyaz Rusya Süper Lig ekiplerinde Dinamo Brest takımıyla hazırlık maçı oynadı. Gaziantepspor, mücadeleyi Marcinho'nun 14. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Kırmızı-siyahlı takım, Adanaspor maçı hazırlıklarına yarın Celal Doğan Tesisleri’nde yapacağı antrenman ile devam edecek.

Etiketler
Gaziantepspor spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER