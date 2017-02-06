Gaziantepspor’da kamp sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynayacakları Adanaspor maçı için Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor, kamp çalışmalarını tamamlayarak Gaziantep'e geri döndü.

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Gaziantepspor, burada son antrenmanı yaparak Gaziantep' gitti. Kırmızı-siyahlı ekip, Antalya'da sabah yapılan rejenerasyon antrenmanı sonrası kentten ayrıldı.

1-6 Şubat tarihleri arasında lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek için Antalya' ya giden Gaziantep ekibi, burada iyi bir hazırlık kampı geçirdi. Kırmızı-siyahlılar, kampın son gününde Beyaz Rusya Süper Lig ekiplerinde Dinamo Brest takımıyla hazırlık maçı oynadı. Gaziantepspor, mücadeleyi Marcinho'nun 14. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Kırmızı-siyahlı takım, Adanaspor maçı hazırlıklarına yarın Celal Doğan Tesisleri’nde yapacağı antrenman ile devam edecek.