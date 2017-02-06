Gerginliği yönetemedi

Maç başladığında iki teknik adamın da öncelikli düşüncesinin birbirlerini oynatmamak olduğu anlaşıldı. Beşiktaş rakip sahaya yerleşmesin diye Fenerbahçe önde basarak başladı. Siyah- beyazlı oyuncular ikili mücadelelerde top kaptırmadı ancak baskıdan kurtulmak için uzun pasa yöneldi ve bu pasların çoğu isabetsiz oldu.

Beşiktaş ise Fenerbahçe hızlı çıkmasın diye oyunu geriden kurmaya çalıştı. Bu bir nevi Şenol Güneş'in Kadıköy'de uyguladığı taktiğin aynısıydı. Nitekim bu sayede tek etkili hücum alternatifi topu Lens'e aktarmak olan sarı-lacivertliler rakip kaleye hiç inemedi. Bu görüntü 30. dakikaya kadar devam etti. Artık Fenerbahçe'nin ilk anlardaki kadar etkili pres yapamadığını gören Şenol Güneş takımına ileriye çıkma talimatı verdi. Beşiktaşlı oyuncular yavaş yavaş rakip sahaya yerleşti ve pozisyonlar da buldu. Tosic ve van Persie arasında yaşananlardan sonra oyunda gerilim yükseldi, tempo yeniden düştü.

LENS FIRSAT BULDU

Beşiktaş 10 kişi kalınca mecburen oyunun başındaki düzenine döndü. Gerginlikten dolayı konsantrasyon kaybı yaşamaları sebebiyle Fenerbahçe bu sefer daha çok istediği boşlukları bulmaya başladı. İlk yarı şut bile çekememişlerdi, 45 ile 65 arasında 3 önemli fırsat yakaladılar. Adriano'nun savunmada aksaması Lens'e aradığı fırsatları verdi. Nitekim yine onun taşıdığı bir akınla Fenerbahçe golü buldu.

Taktiksel detaylar dışında derbiye en çok damgasını vuran isim Robin van Persie oldu. Kimisine göre profesyonelce, kimisine göre kötü niyetli hareketleriyle önce Oğuzhan'ı oyundan düşürdü. Sonra Tosic'in atılmasını sağlayarak rakibinin tüm dengesini bozdu. Beşiktaş oyunda üstünlük sağlayabilirdi ama gerginliği yönetemeyince elenmekten kurtulamadı.