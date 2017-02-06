Gerginlik Fener’e yaradı

Mecit DEMİR yazdı...

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabette unutulmayacak bir mücadele daha izledik. Ancak bu karşılaşmada akıllarda kalan tek şey futbol yerine olaylar oldu. Böyle olmasını kimse istemezdi fakat geçen hafta iki kulüp başkanının ortamı geren açıklamaları derbinin yüksek tansiyon içinde oynanacağının sinyallerini vermişti. Futbol adına Beşiktaş'ın rakibinden üstün bir oyun sergilediğini söyleyebiliriz. Tosic'in kırmızı kart görmesi mücadeleyi başka bir yöne çekti. Şenol Güneş'in hiç hesaba katmadığı kırmızı kart, siyah-beyazlıların ikinci yarıda vitesini düşürdü.

Fenerbahçe, ikinci yarıya isteki başladı. Moussa Sow'un alışa gelmiş röveşatası direkten döndü. Gol olsa tüm olayların önüne geçebilirdi. Futboluyla akıllarda kalan isimler Talisca ve Lens'ti. İki yıldız oyuncu da takımına maçı kazandırmak için büyük mücadele örneği gösterdi. Güneş, 10 kişi kalan takımını biraz daha savunmaya çekmek için ikinci devrede Talisca'yı kenara alıp, stoper Mitrovic'i oyuna dahil etti.

Fener sahadaki futbolcu üstünlüğünü oyuna da yansıttı. Maça olaylarla damga vuran Van Persie'nin golü çeyrek finalin kapısını araladı. Futbol anlamında daha sakin olan Fener, istediğini aldı ve turlayan taraf oldu.

Hakem Ali Palabıyık'ın kararları çok tartışıldı. Kırmızı kart ve van Persie golü öncesi ofsayt tartışmaları tavan yaptı. Hollandalı'nın da oyundan atılması gerekiyordu.