Güney derbisinde gülen taraf Büyükşehir Gaziantepspor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Garanti Süper Ligi'nin erteleme maçında Güney derbisi olarak nitelendirilen maçta Büyükşehir Gaziantepspor, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’u 69-65 yenerek puanını 17’ye yükseltti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Garanti Süper Ligi’nin erteleme maçında Şanlıurfa BŞB – Büyükşehir Gaziantepspor maçında, gülen taraf konuk takım Büyükşehir Gaziantepspor oldu. Karşılaşmayı 69-65 kazanan mavi-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 17'ye çıkartarak 6. sıradaki yerini korudu. Karşılaşmanın ilk periyodunu 14-13 geriden kapatan konuk Büyükşehir Gaziantepspor ikinci çeyrekte rakibiyle baş başa gitmesine rağmen devre arasına 31-30 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamladı. Çekişmeli geçen üçüncü çeyrekte rakipler birbirine üstünlük kuramayarak final periyoduna 49-49 eşitlikle girdiler. Oldukça çekişmeli geçen final periyodundan gülen taraf 69-65 ile Büyükşehir Gaziantepspor oldu.

Şanlıurfa BŞB maçı öncesi takıma moral yemeği veren Büyükşehir Gaziantepspor Asbaşkanı Mehmet Aytaç, galibiyetin ardından teknik ekibi ve tüm oyuncuları tebrik etti.

“Bizim açımızdan oldukça önemliydi”

Takımın deplasmanda çok önemli bir galibiyete imza attığını belirten Büyükşehir Gaziantepspor Asbaşkanı Mehmet Aytaç, “Öncelikle engelli sporlarına maddi ve manevi olarak destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve Kulüp Başkanımız Osman Toprak'a teşekkür ediyorum. Takımımız verilen desteğin karşılığını sportif anlamda en iyi şekilde veriyor. Ligin ilk yarısının erteleme maçı olan, aynı zamanda güney derbisi olarak nitelendirilen Şanlıurfa BŞB maçı bizim açımızdan oldukça önemliydi. Baştan sona oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı takımımız 69 – 65 kazanarak ligde üst sıraları zorlamaya başladı. Kritik maçta önemli galibiyete imza atan tüm takımı tebrik ediyor, aynı başarıyı ikinci yarının ilk maçı olan ve deplasmanda oynayacağımız Bağcılar maçında da göstereceklerine inanıyorum” diye konuştu.