Karim Benzema Real Madrid’den ayrılmak istiyor

İspanya La Liga devi Real Madrid'in başarılı santrforu Karikm Benzema'nın yaz transfer sezonunda seçeneklerini değerlendirmek istediği belirtiliyor.

Real Madrid’in yıldızlarından Karim Benzema, takımdan ayrılmayı düşünüyor. İspanyol AS Gazetesi’nin haberine göre Fransız futbolcu kariyerinde yeni bir macera istiyor.

İngiltere Premier Lig’de oynamak istediği ifade edilen 29 yaşındaki yıldızın önümüzdeki transfer döneminde kulüpten ayrılmasının muhtemel olduğu ifade ediliyor.

Forvet hattı için Pierre-Emerick Aubameyang ve Paolo Dybala gibi isimlerle temas kuran Real Madrid, Alvaro Morata’nın iyi performansı ile birlikte hücumda endişe yapamıyor.

Karim Benzema Real Madrid’de 344 maça çıkarak 173 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER