Kırmızı tuzak turu getirdi

Kupa derbisinde sahadaki futbolculardan daha çok kulübede oturan teknik direktörlerin yaptıkları planlar önem arz ediyordu. Şenol Güneş takımını sahaya, “Oynayın mutlu olun” diye çıkarmışken, Advocaat ise resmen futbolcularına Beşiktaşlı futbolcuların sinirlerini bozun, kart çıkarttırın, eksik bırakına kadar da sahanızdan çıkmayın talimatını vermişti. Van Persie gibi bir Dünya yıldızı da hemşerisinin bu planında kilit adamdı. Oğuzhan ile kapıştı olmadı, Tosic'i tuzağa düşürdü. Beşiktaş'ı 10 kişi bırakmayı başardı. Tosic ne olursa olsun bu tuzağa düşmemeliydi. Van Persie gibi Dünya yıldızı da bu şekilde tasarlanmış bir oyunun parçası olmamalıydı.

Advocaat belli ki Beşiktaş'ın takım oyununu bozmak için sahada taktik üretmek yerine rakibini 10 kişi bıraktırmayı tercih etmişti. Aslında ilk dakikalardan itibaren Beşiktaş solda Babel, sağda Quaresma ortada Talisca ile resmen sahanın patronuydu. Fenerbahçe ise bu üç futbolcuyu oynatmamak için mücadele ediyordu. Bunun dışında da sahada pek bir şey yaptığı yoktu. Ta ki, kırmızı tuzak gerçekleşene kadar. Tosic ağır tahrikle kartı görünce Beşiktaş'ta oyun disiplininden koptu. 11'e 11 sahada etkisiz olan ve Beşiktaş'ın vites yükselterek yükleneceğini bilen Advocaat sinirleri bozulan Şenol Güneş ve öğrencilerinin ayarını tamamen bozarak ikinci yarıda takımına futbol oynayacak alanı oluşturdu.

AYNAYA BAK PALABIYIK

Futbolun içinde sinir bozup, rakibin ayarını bozmak var tabi ki ama maçın adı derbi olunca bu durum çokta hoş olmuyor. Çünkü milyonlar sahaya baktığında futbol görmek istiyor, itiş kakış ve kavga değil. Kazansa da Advocaat'ın planladığı ve uygulattığı ayar bozma taktiğini hiçbir şekilde sevemedim. Şenol Güneş sakinliğini ne olursa olsun korumalıydı. Onun siniri bozulunca takımının da bütün ayarları bozuldu. Turda, kırmızı tuzağa düşünce elden gitti.

Son sözüm hakem Ali Palabıyık'a olacak. Golü tekrar izle, kırmızı kart pozisyonunun da önüne sonuna bir bak, sonra da git bir de aynaya bak vicdanın rahatsa sorun yok.