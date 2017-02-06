Martin Caceres Ada yolunda

Trabzonspor ve Milan'dan gelen teklifleri beğenmeyen Martin Caceres, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'a imza atmaya yakın.

Kendisine uygun kulüp bulmakta zorlanan Martin Caceres, ülke ülke dolaşıyor. Uruguaylı yıldızın son olarak Southampton ile görüştüğü ve İngiliz kulübünde sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi. Sky Sports Italia’nın haberine göre Caceres, Southampton ile imza aşamasına geldi.

Trabzonspor ile ücrette anlaşamamasının ardından Milan ile de aynı sıkıntıyı yaşayan eski Juventuslu, rotasını İngiltere’ye çevirdi.

Caceres, Milan’ın 5 ay için kendisine önerdiği 400 bin Euro’luk ücreti beğenmedi. Milan CEO’su Adriano Galliani, Uruguaylı’nın yüksek ücret talebinden dolayı transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Caceres’in yarım sezon için 1,5 milyon Euro talep ettiği ifade ediliyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER