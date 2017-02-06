Mustafa Yumlu ilk maçına çıktı

Devre arası transfer döneminde Hugo Rodallega’nın Trabzonspor’a gitmesiyle Akhisar Belediyespor’a gelen Mustafa Yumlu, yeşil-siyahlı forma ile ilk maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisar Belediyerspor’un Gümüşhanespor’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyen Mustafa Yumlu, yeşil-siyahlı forma altında ilk kez bir resmi müsabakada görev aldı.

Teknik direktör Tolunay Kafkas'ın sistem değişikliği nedeniyle defansif kurguda yer alan Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa ve Miral Samardzic ile birlikte stoper bölgesinde görev yaptı. 90 dakika sahada kalan Yumlu, karşılaşmanın 87. dakikasında ise sarı kart gördü. İlk resmi müsabakasında takım arkadaşları ile olan uyumu göze çarpan tecrübeli stoperin gelecek maçlar için umut verdiği gözlemlendi.