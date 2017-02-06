NBA yıldızından ahlaksız teklif

24 yaşındaki Amerikalı bikini güzeli Bianca GhezzNBA ekiplerinden Philadelphia 76 forması giyen yıldız oyuncu Joel Embiid güzel modelin canlı yayınında şaşırtan cümleler kullandı.i Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında şok bir istekle karşılaştı.
Joel Embiid, “Siyahlardan hoşlanır mısın”, “Başbaşa konuşalım mı”, “Ayaklarını gösterir misin” şeklinda sorular sordu. Bianca Ghezzi, canlı yayın sırasında NBA yıldızına ne cevap vereceğini şaşırdı… Ghezzi, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor… Ghezzi’nin 200 bine yakın takipçisi var.