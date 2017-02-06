Ocak ayında Beşiktaş konuşuldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) raporuna göre ocak ayının en çok konuşulan takımı Beşiktaş oldu. Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin ocak ayı medya raporunu açıkladı.

Spor medyasının en çok konuşulanlar takımlar listesinde, Beşiktaş 69 bin 976 haberle ilk sırada yer alırken, Galatasaray 63 bin 609 haberle ikinci sıraya yerleşti. Fenerbahçe 63 bin 316 haberle üçüncü, Trabzonspor 57 bin 450 haberle dördüncü olurken, Bursaspor ise 32 bin 269 haberle beşinci sırada yer aldı.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı spor camiasını yasa boğarken, sevenleri duygu dolu mesajlarla onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Rapora göre, ay boyunca spor basınında en çok konuşulan takım Beşiktaş, en popüler kulüp başkanı Aziz Yıldırım oldu.

Medya Takip Merkezi'nin raporuna göre, ocak ayında kulüpler adlarını daha çok transfer çalışmalarıyla söz ettirdi. Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, toplamda 77 futbolcuyu kadrosuna katarken 84 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

En fazla transfer Kayserispor'dan geldi

Ara transfer döneminde en fazla sporcuyu takımına katan Kayserispor, tam 10 futbolcuyu renklerine bağlarken, 6 sporcuyla da yollarını ayırdı. Kayserispor'un ardından Gaziantepspor ve Gençlerbirliği, en fazla transfer yapan kulüpler arasında öne çıktı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor'da transfer dönemi sakin geçti

Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor yeni sezon için 1'er oyuncuyu kadrolarına katarken takımlardan Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor'dan 3 futbolcu, Kasımpaşa ise bir futbolcu ile yollarını ayırdı.