Robin van Persie turu getirdi

Beşiktaş'ın Vodafone Arena’da yenerek apolet söken Fenerbahçe’de tecrübeli golcü Robin van Persie, gerek 72’de fileleri havalandırarak gerekse Tosic’i oyundan attırarak dev derbiye damga vurdu.

Beşiktaş’a Vodafone Arena'daki ilk mağlubiyetini tattıran Fenerbahçe'de maçın yıldızı Van Persie oldu. 72'de golü atan Hollandalı yıldız, kupada takımına turu getirdi. Maç içerisinde birçok kez atıştığı Oğuzhan'ın önüne doğru kayarak sevinen tecrübeli golcünün rakip futbolcuya bir şeyler söylediği de görüldü. Ayrıca tartışma yaşadığı Tosic'in darbesiyle yerde kalan RVP, 41'de Beşiktaş'ın Sırp savunmacısının kırmızı kart görmesinde başrol oynadı.

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KIRMIZI KART DOĞRU

Siyah-beyazlıların 10 kişi kalmasını avantaja çevirdiklerini söyleyen Van Persie, “Hak ederek kazandık” dedi. Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu da değerlendiren RVP, “Ben kendime alan oluşturmaya çalıştım, Tosic de bu alanı kapatmaya. İtiş kakış oldu, bu normal. Ancak daha sonraki hareketi yapmaması gerekiyordu. Kırmızı kart doğru karar. Bazı oyuncular soyunma odasına giderken bağırıyordu, bu da beni ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.