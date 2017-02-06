Robin van Persie’nin hareketi tartışma yarattı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası maçının yankıları sürüyor. Özellikle Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda Robin van Persie'nin yaptığı hareket büyük tartışmalara neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş’ı deplasmanda mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’de maça damgasını Robin van Persie’ye eleştiri yağdı. Tosic’in kırmızı kart gördüğü pozisyonun kahramanı olan Van Persie, attığı golle de takımına turu getirdi. Ancak Hollandalı yıldızın Tosic’in çıldırdığı o pozisyonda yaptığı bir hareket tartışma konusu oldu. Beyaz TV’de Van Persie’nin elini şortunun içine soktuğu pozisyonu değerlendiren Ahmet Çakar ve Sinan Engin, yıldız futbolcunun ahlaksız bir davranışta bulunduğu konusunda birleşirken Abdülkerim Durmaz, tam tersi bir iddiada bulundu.

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Hareketi yorumlayan Ahmet Çakar “Robin van Persie burada elini kasıklarına sokmuş. Tahrik olan Tosic’e sağ elini uzvuna getirmiş. Burada ahlak kurallarına aykırı, cinayete bile sebep olabilecek bir şekilde tahrikte bulunmuştur. Van Persie burada ahlaki olarak hata yapmıştır. Van Persie’nin yaptığı hareket Pascal Nouma’nın yaptığı harekete benzer. Bu hareket ahlaksız bir hareket. Aksini söyleyenler ile sabaha kadar tartışırım. Van Persie’nin yaptığı bu hareket fotomontaj değilse ciddi anlamda cezaya tabi bir harekettir” dedi. Sinan Engin ise olay ile ilgili “Bu masum bir hareket değil. Bu hareket yanlış. Bunu oğlum yapsa yanlış derim. Van Persie gibi eski bir dünya yıldızına bu hareket yakışmaz. Bu hareketi çoluğuna çocuğuna gösteremezsin” değerlendirmesinde bulundu.

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İki yorumcunun aksine Abdülkerim Durmaz, olayın tahrik ile ilgili olmadığını, Van Persie’nin formasını düzelttiğini iddia ederken “Bunu futbol oynayanlar bilir. İlkinde formayı düzeltiyor. Sonra şortunun içine sokuyor. Bu kadar profesyonel bir adam bunu düşünemiyor öyle mi? Bırakın bu işleri” yorumunu yaptı.