Ronaldinho İstanbul’un keyfini sürüyor

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, İstanbul'un keyfini sürüyor. Yıldız futbolcu menajeri Ümit Akbulut ile birlikte Tarabya Otel'de keyifli anlar yaşadı.

Japonya'nın ardından, ünlü organizatör ve menajer Ümit Akbulut ile birlikte Hadımköy'de de spor okulu açmak için önceki gün İstanbul'a gelen yıldız futbolcu Ronaldinho, konakladığı Tarabya Otel'de objektiflere yansıdı.

Otel çıkışında kendisini bekleyen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirip, formalarını imzalayan Brezilyalı futbolcu, aynı zamanda Türkiye'de bulunan bir menajerlik ve organizasyon şirketine de ortak olmak için kolları sıvadı. Otelden çıkmaya hazırlandığı sırada, otel lobisindeki canlı müzik performansına kendisini kaptıran Ronaldinho, uzun süre ekibiyle birlikte Türk sanatçıları dinledi.

Performansı cep telefonuna da kaydeden futbolcunun müzik aşkı herkesi şaşırttı. Ayaküstü müzisyenleri dinleyen Ronaldinho, Akbulut ile kapıda kendilerini bekleyen Ferrari marka araçlarına yöneldi. Araç içerisinde selfie yapan ikili, objektiflere Türk bayrağıyla da poz verdi.

Brezilyalı yıldız ünlü Nusret’e de uğramayı ihmal etmedi. Dubaide olan Nusret yerine serpme servisini orada bulunan şef yaptı.