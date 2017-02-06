Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Ronaldinho İstanbul’un keyfini sürüyor

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, İstanbul'un keyfini sürüyor. Yıldız futbolcu menajeri Ümit Akbulut ile birlikte Tarabya Otel'de keyifli anlar yaşadı.
21:106 Şubat 2017
0
Ronaldinho İstanbul’un keyfini sürüyor

Japonya'nın ardından, ünlü organizatör ve menajer Ümit Akbulut ile birlikte Hadımköy'de de spor okulu açmak için önceki gün İstanbul'a gelen yıldız futbolcu Ronaldinho, konakladığı Tarabya Otel'de objektiflere yansıdı.

Otel çıkışında kendisini bekleyen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirip, formalarını imzalayan Brezilyalı futbolcu, aynı zamanda Türkiye'de bulunan bir menajerlik ve organizasyon şirketine de ortak olmak için kolları sıvadı. Otelden çıkmaya hazırlandığı sırada, otel lobisindeki canlı müzik performansına kendisini kaptıran Ronaldinho, uzun süre ekibiyle birlikte Türk sanatçıları dinledi.

Performansı cep telefonuna da kaydeden futbolcunun müzik aşkı herkesi şaşırttı. Ayaküstü müzisyenleri dinleyen Ronaldinho, Akbulut ile kapıda kendilerini bekleyen Ferrari marka araçlarına yöneldi. Araç içerisinde selfie yapan ikili, objektiflere Türk bayrağıyla da poz verdi.

Brezilyalı yıldız ünlü Nusret’e de uğramayı ihmal etmedi. Dubaide olan Nusret yerine serpme servisini orada bulunan şef yaptı.

Etiketler
istanbul Nusret ronaldinho
Son güncelleme: 21:29 | 06.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER