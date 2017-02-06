Samsunspor 3 büyükleri geride bıraktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, devre arası transfer döneminde, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın toplamından daha fazla transfer yaptı.

Futbolda devre arası transfer dönemi 4 Ocak'ta başlayıp, 31 Ocak tarihinde sona erdi. Bu transfer döneminde 3 büyüklerden Beşiktaş 4, Galatasaray 2, Fenerbahçe 1 transfer yaparak toplamda 7 transfer yaptı. TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ise 13 transfer yaparak bu 3 büyük takımı geride bıraktı. Samsunspor, TFF 1. Lig'de ise Büyükşehir Gaziantepspor ile birlikte 13 yeni transfer yaparak transferin şampiyonu oldu. Samsunspor devre arası transfer döneminde 5 yabancı, 8 yerli olmak üzere toplam 13 yeni futbolcuyla sözleşme imzaladı. 5 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlılar devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Caner Koca, Aytemiz Alanyaspor'dan Gökay İravul, Kayserispor'dan Ekram Reşmen, Konyaspor'dan Aldülkerim Bardakçı, Vedat Bora, Altınordu'dan Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Ahmet Burak Solakel, Bosna-Hersekli Eldin Adiloviç, Excelsior'dan kaleci Tom Muyters, Göztepe'den Famoussa Kone, Go Ahead Eagles'tan Kevin Brands ve St. Pölten'den Jeroen Lumu'yu transfer etti. Samsunspor Muharrem Efe, Mehmet Çakır, Alperen Pak, Abdülsamet Yıldırım ve Metehan Genç ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig'de diğer takımlardan Göztepe 4, Evkur Yeni Malatyaspor 5, Sivasspor 5, Giresunspor 4, Boluspor 7, Ümraniyespor 4, Adana Demirspor 5, Şanlıurfaspor 5, Büyükşehir Gaziantepspor 13, Altınordu 4, elazığspor 8, Bandırmaspor 5 ve Manisaspor 11 transfer yaptı. Ekişehirspor, Denizlispor, Balıkesirspor ve Mersin İdmanyurdu ise bu transfer döneminde transfer yapmadılar.