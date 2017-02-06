Ustaları izlemek bir başka

Karşılaşmada iki takım da birbirini orta sahada kilitleyip basınca organize atak geliştiremediler. Mücadele gücü yüksek oyun oldu. Oyuncuların birbirlerinden top çalmaları, presli oynamaları güzeldi. Dün gece Ryan Babel de bir başka oynadı ve Fener defansını adeta tespih gibi dizdi. Van Persie'nin Lens'e akıl dolu zarif pası görülmeye değerdi. Bu asist ile Lens kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı, ancak sonuç çıkmadı. Ama derbinin ustalarını seyretmek bir sanat gösterisi seyretmekle eşdeğerdi. Buna karşın van Persie'nin Oğuzhan'ı iki kez iteklemesi sportmenlik dışıydı ancak hakem Hollandalı golcüye hakkı olan sarıyı vermedi. Beşiktaş takımı daha istekli atak oynamaya çalıştı. Talisca çalışkandı. Siyah-beyazlılarda Babel'in etkili oyununa Quaresma ve Gökhan Gönül de eklenince ileride çoğalma konusunda etkili oldu. Mehmet Topal'ın kelepçesinde olması Talisca'nın güzel kafasını, şutunu ve röveşatasını önlemeye yetmedi. Fenerbahçe takımı Alper ile üçüncü bölgede çoğalmaya çalışsa da Souza ve Mehmet Topal Beşiktaşlı oyunculara pres yapmaktan ileri çıkamayınca etkili olamadı. Van Persie'nin rakip oyunculara karşı agresif oyunu sonuç verdi ve hakem de sadece Tosic'i kızarttı. Ama o pozisyonda van Persie de atılmalıydı.

İkinci devreye Fenerbahçe 11 kişi oynamanın avantajını kullanarak atak oyunla başladı, Sow'un harika röveşatası direkte patladı. Şenol Güneş, savunmayı sağlama almak için Talisca'yı yanına alınca Beşiktaş takımının atak gücü de oldukça zayıfladı. Eksik oynayan siyahbeyazlıların agresif olmak yerine sakin oyunu tercih etmesi pek doğru değildi.

Beşiktaş takımının eksik olmasına rağmen oyun disiplininden kopmadan top yapması Fener ataklarının etkisizliğini sağladı. Ama Karakartal bir yere kadar dayanabildi. Hızlı çıkan Alper ve Lens, van Persie'ye golü attırdı. Beşiktaş takımı golden sonra Quaresma ile ataklarda etkili olmaya çalıştı, hatta zaman zaman sanki 11 kişiymiş gibi mücadele verdi. Ancak taktik varyasyon anlamında iki ekip de bekleneni veremedi. Hakem üçlüsü maçın altında kalmasa daha zevkli bir oyun seyredebilirdik. UUssttaallaarrıı iizzlleemmeekk bbiirr bbaaşşkkaa