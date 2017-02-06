Vodafone Arena’da tur kavgası

Oğuzhan’ın Van Persie ve Alper’le tartışmasıyla gerilen ortam Tosic’in kırmızısı sonrası tavan yaptı. Devre bitiminde Şenol Güneş ve Kjaer birbirine girdi, koridorlar ise karıştı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide tansiyon hiç düşmedi.Maçın henüz başlarında Van Persie ile Oğuzhan'ın yaşadığı tartışma yüksek gerilimin fitilini ateşledi. İlerleyen dakikalarda Oğuzhan'ın bu kez Alper ile tartışmasıyla iyice artan tansiyon, Tosic'in Van Persie'ye kafa atarak kırmızı kart görmesinin ardından adeta tavan yaptı. Hollandalı oyuncuya saldırmak isteyen Tosic'i arkadaşları güçlükle yatıştırdı.

Ahmet Nur Çebi`den Fenerbahçe`ye sert gönderme Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe camiasına sert göndermelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Esas film ise ilk yarının bitiş düdüğünün ardından koptu. Bu kez olayların odağında ise Şenol Güneş vardı. Van Persie ile konuşmak için futbolcuya doğru giden Güneş'i, Kjaer itince olanlar oldu. Tecrübeli teknik adam, Kjaer'in bu hareketine karşılık oyuncunun boğazını sıktı. Güneş'in hışmına uğrayan bir diğer isimde kendisini sakinleştirmeye çalışan yardımcısı Tamer Tuna oldu. Koridorlarda ise Marcelo'nun Skrtel'e kafa attığı iddia edildi.

Robin van Persie turu getirdi Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da yenerek apolet söken Fenerbahçe'de tecrübeli golcü Robin van Persie, gerek 72'de fileleri havalandırarak gerekse Tosic'i oyundan attırarak dev derbiye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

‘HESABI SORULACAK’

Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu, derbide yaşanan olayların peşini bırakmayacaklarını söyledi. Twitter'dan Şenol Güneş'in Kjaer'in boğazını sıktığı ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın kafasının yarıldığı görselleri paylaştı. Ekşioğlu, Kjaer'in fotoğrafının altına ‘Bunun hesabını soracağız' yazarken, Çetinkaya'nın fotoğrafını ise ‘Bu akan kanın takipçisiyiz'mesajıyla paylaştı.